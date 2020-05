Arzt verließ Operationssaal: Patient (77) verstarb

Aufregung im Linzer Kepler Universitätsklinikum! Ein 77-Jähriger wurde am Dienstag mit einer gerissenen Aorta ins Spital geflogen. Noch während der Not-Operation soll der Chirurg während einer kritischen Phase den OP-Saal verlassen haben, weil er einen dringenden Termin in seiner Privatpraxis gehabt habe. Deshalb übergab er an seinen Assistenten. Der Patient verstarb noch am selben Tag, der Arzt, der die Operation verlassen hatte, wurde bis zur Klärung des Falles suspendiert.