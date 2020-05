Wer zahlt 150.000 $ für Michael Jordans Schuhe?

Ein Paar ausgelatschte Turnschuhe könnte bei einer Auktion in New York bis zu 150.000 Dollar (138.000 Euro) einbringen - denn es stammt von Basketball-Legende Michael Jordan. Bei dem „Nike Air Jordan 1S“ handle es sich um den ersten Schuh, den der heute 57-Jährige 1985 gemeinsam mit dem Sportartikelhersteller Nike entworfen habe, teilte das Auktionshaus Sotheby‘s am Freitag mit.