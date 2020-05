Ärger über rabiate Besucher

Schon jetzt zeigt sich: Nicht alle Besucher halten sich an die Vorschriften. „Wir sind bereits mit einigen Herausforderungen konfrontiert“, erzählt der Leiter der Senioreneinrichtungen der Stadt Salzburg, Christoph Baumgärtner. Zwar hätten die meisten Besucher Verständnis für die Sicherheitsvorkehrungen, aber: „Etwa fünf Prozent halten sich nicht daran und riskieren so, das bisher Erreichte zunichte zu machen“, sagt Baumgärtner. So sei es bereits zu heftigen Verbalattacken und körperlichen Übergriffen gegenüber dem Personal gekommen. Auch seien aus Ärger über die Regeln bereits Sessel durch die Luft geflogen.