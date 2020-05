Spielerfrau rechnet ab: „Es war ein Drecksloch!“

Am Ende kam es jedoch zu dem Wechsel. Di Maria verließ Real und schloss sich Manchester United an. „Ein Jahr später saßen wir dann in England und es war fürchterlich. Ein Drecksloch“, so Cardoso. „Mir hat dort überhaupt nichts gefallen, gar nichts. Wenn man auf der Straße ist, weiß man nicht, ob man gleich umgebracht wird. Und das Essen ist ekelhaft.“