Van der Bellen telefonierte mit Rouhani

Van der Bellen spricht Menschenrechtslage im Iran an

Van der Bellen hat bei dem Telefonat auch die Menschenrechtssituation im Iran angesprochen. Diese ist für die EU-Staaten von besonderem Interesse, weil auch mehrere Unionsbürger in iranischen Gefängnissen sitzen. Darunter sind auch zwei Österreicher, Kamran Ghaderi und Massud Mossaheb, denen Spionage vorgeworfen wird. Mossahebs Familie sorgt sich nicht nur wegen der drohenden Todesstrafe um den 73-Jährigen, sondern auch, weil er mit mehreren Vorerkrankungen in ein berüchtigtes Gefängnis gebracht wurde, in dem das Coronavirus grassiert.