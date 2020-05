Hoffnungsschimmer für Tirols Hüttenwirte

Risikogemeinschaften

Am Mittwoch sickerten dann Infos aus Wien durch, die nicht nur Kapelari, sondern ebenfalls die Tiroler Hüttenwirte zuversichtlich stimmen und einige Unklarheiten beseitigen dürften - speziell, was die Übernachtungen in den Matratzenlagern betrifft. Dort liegen die Gäste üblicherweise sehr knapp nebeneinander. „Ähnlich wie im Restaurant, wo bis zu vier Erwachsene an einem Tisch sitzen dürfen, werden wohl sogenannte Risikogemeinschaften in den Lagern erlaubt sein“, erfuhr Kapelari. „Wir sind insgesamt den Betrieben im Tal gleichgestellt, die entsprechende Verordnung soll in der kommenden Woche auf dem Tisch liegen.“