Ein offener Brief an Sportminister Kogler

Obmann Klaus Suppan kritisiert in diesem offenen Brief die Voraussetzungen für ein Mannschaftstraining im Amateurfußball, dass dieses nicht realistisch umsetzbar sei. Ebenso fühlt sich der Klub nach den Versprechungen des Sportministers in puncto Unterstützungen für die Vereine im Stich gelassen. Im folgenden Posting ist der gesamte Brief des DSC zu lesen.