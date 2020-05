Grünes Licht für neue Betriebszentrale

Bereits im Vorjahr wurde das Grundstück in der Moserstraße – hinter dem Öfag-Gelände – umgewidmet. Vergangenen Donnerstag folgte im Planungsausschuss das einstimmige Okay zum Bebauungsplan. 450 bis 600 Mitarbeiter sollen in der Betriebszentrale arbeiten, davon werden etwa 350 Arbeitsplätze neu geschaffen. Damit werde ein wichtiger Leitbetrieb wird im Stadtgebiet gehalten und langfristig gesichert, betont Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP): „Gerade jetzt ein wichtiges Signal. Der Standort ist langfristig abgesichert, wodurch wir den Arbeitnehmern Sicherheit geben können und die Stadt als Wirtschaftsstandort stärken.“