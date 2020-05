Trump gibt Labor-Theorie um Ursprung nicht auf

Obwohl die meisten Wissenschaftler und Geheimdienste davon ausgehen, dass das Coronavirus von infizierten Tieren auf Menschen übergesprungen ist und sich dann rasch verbreitete, will US-Präsident Donald Trump von der Verschwörungstheorie nicht ablassen, dass SARS-CoV-2 seinen Ursprung in einem chinesischen Forschungslabor genommen haben könnte. Auf die Frage eines Journalisten, ob er Informationen gesehen habe, die ihm ein „hohes Maß an Zuversicht“ in dieser Hinsicht gäben, sagte Trump am Donnerstagabend Ortszeit bei seiner nahezu täglichen Corona-Pressekonferenz im Weißen Haus: „Ja, habe ich.“