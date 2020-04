US-Vizepräsident ohne Maske auf Spitalsbesuch

US-Vizepräsident Mike Pence hat ungeachtet einer entsprechenden Vorschrift bei einem Klinikbesuch keine Atemschutzmaske getragen. Auf Videos und Bildern ist zu sehen, wie Pence am Dienstag am Bett eines Patienten in dem Krankenhaus in Rochester im US-Bundesstaat Minnesota steht. Alle Personen um ihn herum haben Nase und Mund mit Masken bedeckt. Pence, der die Corona-Arbeitsgruppe des Weißen Hauses leitet, sprach auch mit Forschern und Angestellten der Mayo Clinic.