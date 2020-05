Trump: „China tut alles, damit ich Wahl verliere“

US-Präsident Donald Trump hat sich in der Nacht auf Donnerstag darüber beschwert, dass China durch seinen Umgang mit dem Coronavirus „alles tut, damit ich die Wahl verliere“. Er tritt im November erneut zur Präsidentschaftswahl an, sein demokratischer Kontrahent Joe Biden liegt in vielen Umfragen allerdings voran. Auch das bestritt Trump und meinte im Weißen Haus: „Ich glaube den Umfragen nicht.“