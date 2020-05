Für Ball-Loge: Lugner wird nun Staatsopern-Sponsor

„Krone“: Richard Lugner hat Ihr „Krone bunt“-Interview anscheinend aufmerksam gelesen. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert?

Bogdan Roscic: Er ist eben ein Profi der Fernseh-Unterhaltung und hat natürlich - im Gegensatz zu manchen anderen - sofort verstanden, was ich gemeint habe. Nämlich: Der Opernball ist total überbucht, es gibt eine sehr lange Warteliste, und wir können die Logen ja nicht willkürlich verteilen. Daher gibt es seit vielen Jahren, das habe ich nicht erfunden, ein kluges System, in dem Donatoren ein Vorkaufsrecht auf Logen haben. Gleich am Montag hat Herr Lugner sich gemeldet und will das Haus nun auch als Donator unterstützen. Das hat mich sehr gefreut.