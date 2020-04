Bande aus Serbien machte reiche Beute bei 42 Coups

Auf das schnelle Geld hatten es neun Männer aus Serbien im Alter von 19 bis 40 Jahren abgesehen. Sie gingen im Südburgenland, der benachbarten Steiermark sowie in Niederösterreich auf Beutezug. Die Täter handelten dabei ausgesprochen raffiniert. So meldeten sie mehrere Autos auf Scheinadressen an und fuhren damit dann zu den Tatorten. Dort gingen sie stets gleich vor: Sie suchten sich Häuser, in denen niemand daheim war, und brachen dann über die Hinter- oder Terrassentür ein. Dann durchsuchten die Männer das Gebäude, rafften Schmuck sowie Bargeld an sich und suchten anschließend das Weite. Die Exekutive heftete sich schon bald auf die Spur der Kriminellen. „Dabei kooperierten wir eng mit den serbischen Behörden“, unterstreicht ein Sprecher die internationale Zusammenarbeit.