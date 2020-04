Betretungsverbote: Anstieg in Tirol seit Ostern!

Keine Steigerung der Zahl in den Anfängen

„Hier muss man sehr vorsichtig sein“, erklärt Katja Tersch, Leiterin des Landeskriminalamtes Tirol, gegenüber der „Krone“. In den Anfängen der Beschränkungen „konnten wir diesbezüglich nichts feststellen. Richtig ist allerdings, dass seit Ostern die Zahl in Tirol merklich angestiegen ist“, schildert sie.