Ralf Schumacher: „Dann soll Ferrari doch gehen“

Wie krone.at am Freitag berichtete, war ein interview mit der britischen Tageszeitung „Guardian“ der Stein des Anstoßes. Da sagte Binotto: „Wenn die Obergrenze noch weiter abgesenkt wird, wollen wir nicht an einen Punkt gelangen, an dem wir uns andere Optionen überlegen müssen, unsere Racing-DNA zu entfalten“.