Vom Bölleropfer zu Sturms neuer Nummer eins

Ich hab im letzten Frühjahr gemerkt, welche Dynamik sich bei Sturm entwickeln kann, wenn’s in die falsche Richtung geht, wie schnell sich der Druck von außen auf den Gesamtverein erhöht. Es ist aber kein Nachteil, so etwas schon einmal erlebt zu haben. Beeindruckend sind die Fans, ist diese Kraft der Kurve, wie die alle versuchen auch in schlechten Zeiten die Spieler nach vorne zu peitschen. Und dafür machst du am Ende den Job ja, dafür investierst du die Stunden, schaust dir Tausende Videos an, versuchst, Spieler zu finden, die zu Sturm passen. Du willst es erleben, wenn 16.000 Leute im Stadion stehen und die Mannschaft aus einem Guss spielt. Das ist meine Motivation.