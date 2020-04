Schwimmsaison geht heuer erst mal baden

Badeseen: Mit Abstand im Wasser und an Land

Regeln betreffen auch die 60 Badeseen, die in Tirol öffentlich zugänglich sind. „Die Vorgehensweise hinsichtlich etwaiger behördlicher Kontrollen ist in Ausarbeitung“, heißt es vom Land Tirol. Grundsätzlich gilt aber die Bundesverordnung bei Seen.