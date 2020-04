Thomas Spitzer küsst Pandemie unrasiert die Hand

Die EAV hat er im Vorjahr nach 42 Jahren Bandgeschichte zu Grabe getragen, in der Corona-Krise findet Mastermind Thomas Spitzer zu alter Frische zurück. Mit „Küss die Hand, Pandemie“ zeigt er Galgenhumor und rechnet bitterböse mit dem unsichtbaren Gegner ab. Ein Video zu dem Song, der auf dem 1987er-Hit „Küss die Hand, schöne Frau“ basiert, stellte er am Donnerstag ins Netz. Darin behandelt er die Themen, die seit Wochen unseren Alltag prägen, und findet auch positive Seiten an der „neuen Normalität“.