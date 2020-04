„Flight Simulator 2020“ hat großen Hardware-Hunger

Microsofts „Flight Simulator 2020“ gehört zu den mit Spannung erwarteten Gaming-Highlights des Jahres und sorgt mit seiner Grafik schon in ersten Trailern für offene Münder. Wer das Spiel in voller Pracht genießen will, braucht allerdings einen mächtigen Rechner. Das geht aus den nun veröffentlichten Hardware-Anforderungen hervor.