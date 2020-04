Steirer ging mit Messer auf Großvater (71) los

Tatwaffe sichergestellt

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest und brachten ihn zur Einvernahme in die Dienststelle. Der 25-Jährige zeigte sich laut Polizei zur Messerattacke grundsätzlich geständig, Angaben zum Motiv machte er vorerst nicht. Die Ermittlungen laufen, auch in Richtung möglicher Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Der Tatverdächtige befindet sich aktuell in Haft und wird im Lauf des Mittwochs in die Justizanstalt Leoben überstellt.