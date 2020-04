Immo-Anfragen bei 80 Prozent des Vorkrisenniveaus

„Seitwärtsentwicklung“ bei Mieten erwartet

In der Miete erwarte man eine Seitwärtsentwicklung. In Regionen mit großem Angebot an freifinanzierten Mietwohnungen werde der Preisdruck steigen. Da und dort würden die Mieten sinken, etwa in den großen Bezirken in Wien außerhalb des Gürtels. Eine Blase bei Wohnimmos sei nicht zu erwarten, da kein Angebotsüberhang bestehe, der Eigenmittelanteil hoch genug sei und die Zinsen günstig bleiben würden.