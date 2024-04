Der Masseverwalter nimmt Benko und Co. ins Visier

Kooperationen mit Mediengruppe

Indes sickerten in Zusammenhang mit dem Crash der Holding auch Details zu den Forderungen zumindest eines Gläubigers durch. Ansprüche an den Schuldner dürften laut der langen Liste – wie berichtet – ja unter anderen auch diverse Banken (darunter die Schweizer Julius Bär Bank), die Siemens AG, das Innsbrucker Finanzamt sowie die Innsbrucker Bezirkshauptmannschaft, die Wiener Linien sowie die Mediengruppe Österreich GmbH stellen. Wie die „Krone“ erfuhr, soll die Mediengruppe Forderungen in der Höhe von 504.000 Euro angemeldet haben. Konkret geht es dabei um zwei Rechnungen für Kooperationen in der Höhe von jeweils 252.000 Euro. Ob die Forderung auch anerkannt wurde, ist nicht offen.