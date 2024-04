Haben Sie Lust auf ein Schnäppchen-Schloss?

Wohnen in royalem Ambiente! Das kann man ab sofort im Schloss Rappoltenkirchen in einer kleinen niederösterreichischen Ortschaft. Das denkmalgeschützte Werk wurde in den Jahren 1869 bis 1874 nach den Plänen von dem Ringstraßen-Architekten Theophil Hansen umgebaut und steht nun auf einer Internet-Plattform zum Verkauf.