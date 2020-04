Wie viel Corona steckt in Immobilien?

Die Politik ist gefordert: „Wohnen ist Grundrecht“, verkündete die junge Justizministerin Alma Zadic und reiht sich damit nahtlos an die ebenso junge New Yorker Senatorin Julia Salazar, die Mietobergrenzen durchsetzte. Jetzt in der Krise ist leistbares Wohnen wichtiger denn je, hohe Arbeitslosenzahlen verschärfen die Situation. In Deutschland können Mieter bis 2022 nicht mehr gekündigt werden, auch in Österreich gilt ein Corona-Kündigungsschutz. Sollen die Vermieter damit ihren Beitrag zur Gesundung der Wirtschaft leisten? Sicher ist, was vor der Krise für steigende Renditen galt, gilt jetzt auch - nur mit umgekehrten Vorzeichen, wenn Renditen sinken, sinken die Immowerte. Experten sehen daher im Luxussegment starke Rückgänge, beim leistbaren Wohnen sogar Nachholbedarf. Die Verteilungsdiskussion hat eingesetzt, große Immobilienbesitzer werden dabei wohl stärker zur Kassa gebeten, schon gibt es Diskussionen um Steuern auf Gewinne von Mieteinnahmen bei mehr als zwölf Euro pro Quadratmeter.