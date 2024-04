Benko errichtete einen Schutzwall in Liechtenstein

Es ist kein leichtes Unterfangen, im finanzmaroden Firmenreich der Finsternis den Überblick zu bewahren: Ende November meldete die Signa Holding als oberste Konzerngesellschaften Insolvenz an. Ende Dezember schlitterten mit der Signa Prime und der Signa Development die beiden wesentlichen Kerngesellschaften in die Pleite. Mitte März trat Signa-Gründer René Benko als privater Unternehmer in Innsbruck den Weg zum Konkursgericht an, Ende März die ebenfalls in Tirol sitzende Familie Benko Privatstiftung, in der die mittlerweile wertlosen Signa-Anteile geparkt sind. Auf ihr lastet eine erstaunliche Schuldensumme: 1,14 Milliarden Euro.