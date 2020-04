„Cristiano wer?“ - Erstes Ronaldo-Tor für Sporting

Ronaldo erinnert sich an diesen entscheidenden Abend in seiner Karriere in seiner Biographie: „Laszlo Bölöni stellte mich im Freundschaftsspiel gegen Betis auf. Ich war 17 und hatte viele Träume. Beim Stande von 1:1, 20 Minuten vor Schluss rief er mich zu sich, ich stand ein, konzentrierte mich. Dann kam der Ball und ich traf. Vom einen Moment auf den anderen wurde ich vom totalen Unbekannten zum gefeierten Star."