Erdölpreis an New Yorker Börse stürzt ins Negative

Preis für US-Rohöl um 37 Prozent eingebrochen

Der Preis für Rohöl aus den USA ist am Montag um 37 Prozent in die Tiefe gerauscht. An der Börse in London kostete ein Barrel (das sind 159 Liter) der US-Referenzsorte WTI zur Lieferung im Mai am frühen Nachmittag nur noch 11,30 US-Dollar (umgerechnet 10,40 Euro) - das ist der niedrigste Stand seit dem Jahr 1998. Zum Vergleich: 2011 hatte der Ölpreis einen Höchststand von 114 Dollar pro Barrel erreicht.