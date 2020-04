„Nicht länger als lästige Bittsteller abkanzeln“

Die Verzweiflung bei den Unternehmern in Oberösterreich wächst von Tag zu Tag. Christine Rührlinger, Eigentümerin und Geschäftsführerin von Hänsel & Gretel in Gunskirchen, ließ Dampf ab. 15-minütiges Video brachte ihr viele Reaktionen ein. “Den Menschen brennt so vieles unter den Nägeln“, stellt sie fest.