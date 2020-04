Werders Rashica könnte bald ein Roter Bulle werden

Hellhörig wurden die deutschen Medien nach einem Interview mit seinem Manager im kosovarischen Fernsehen. „Wir hatten Kontakte zu vielen Vereinen. Zu Vereinen, die regelmäßig an der Champions League teilnehmen. Hoffentlich hat Milot in der nächsten Saison die Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. Ich glaube, innerhalb von zwei bis drei Wochen werden wir eine Entscheidung treffen“, sagte Rashicas Berater, der Ex-Hannoveraner Altin Lala am Mittwochabend in der Sendung „Sporti n“ KTV“.