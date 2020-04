Bundesländer halten nichts von Doskozils See-Bann

Doskozil ist zurück aus seiner gesundheitlich bedingten Politikpause, das weiß seit dieser Woche das ganze Land: Denn der SPÖ-Politiker sorgte mit einer Verordnung für Riesenwirbel. So dürfen künftig nur noch jene Menschen den beliebten Neusiedler See besuchen, die höchstens 15 Kilometer davon entfernt wohnen. Wiener und andere Ausflügler werden also ausgesperrt.