Swarovski: Mode-Träume sind (keine) Schäume

Das Cover-Girl, Victoria Swarovski, sehen wir ohnehin jeden Freitag in der RTL-Show „Let’s Dance“, also ist die erwünschte Folgewirkung eigentlich nur obligat. Die fesche Tiroler Kristallerbin posierte für die Online-Plattform Austrian Limited. Die es sich zum Ziel gesetzt hat, Wertschöpfung in Österreich nachhaltig zu unterstützen. Hier sollen erlesene Produzenten und anspruchsvolle Konsumenten aufeinandertreffen.