Rezession erwartet: Erste Zahlen zu Budgetloch

Die gute Nachricht ist, dass Österreichs Staatshaushalt sich so ein Jahr wie heuer leisten kann, weil wir vorher gut gewirtschaftet haben. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat schon die Devise ausgegeben, dass man tun muss, was zur Bewältigung der Krise notwendig ist, koste es, was es wolle.