Düstere Visionen in der Box

Kunstkarten in der Box

All diese Arbeiten finden sich nun in einer prachtvollen Edition von Kunstkarten wieder. Dazu gibt es auch Ansichten der Ausstellung mit den räumlichen Interventionen von e.d gfrerer sowie Fotos von der Eröffnung. Offiziell präsentiert wird die auf 70 Stück limitierte Edition wohl erst im Herbst, dann aber gemeinsam mit dem von Britta Isabel Lang gestalteten Dokumentarfilm samt Hintergrundinformationen und Interviews zum Projekt.