Rollen für Mac Pro sind so teuer wie ein ganzer PC

Apple bietet in seinem Online-Shop seit kurzem Standfüßlein und Rollen für seine Hochleistungs-Workstation Mac Pro an. Schon der Rechner sprengt Preisrekorde und kostet in der absoluten Top-Ausstattung mehr als 66.000 Euro. Die Rollen und Standfüße sind allerdings auch nicht von schlechten Eltern und kosten so viel wie manch ein PC.