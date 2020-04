Vier Todesopfer: 101-Jährige starb an Corona-Virus

15.40 Uhr: Die Augartenbucht in Graz wird am Freitag, 17. April, eröffnet. Damit geht ein langersehnter Wunsch vieler Menschen in Erfüllung: Erholung am Wasser! Die Augartenbucht stellt eine großzügige Anbindung des Augartens an die Mur und ihre Uferbereiche dar. Die flachen Böschungen mit Sitz- und Liegemöblierungen bieten eine attraktive Ergänzung der Spiel- und Erholungsmöglichkeiten im Grazer Stadtgebiet. Bürgermeister Siegfried Nagl und sein Stellvertreter Mario Eustacchio freuen sich: „Mit der Bucht wurde eine Freizeitoase mit direktem Zugang zum Wasser geschaffen, welche Raum zum Verweilen und Entspannen für die ganze Familie, zum Spielen für die Kinder, zum Sporteln, Lesen, sich Treffen etc. bietet.“ Aber, Achtung: Die Corona-Sicherheitsmaßnahmen müssen unbedingt eingehalten werden!