Russischen EM-Schlägern drohen 15 Jahre Haft

Den beiden Angeklagten drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft in Marseille wirft den beiden Männern vor, während der Fußball-EM in Frankreich im Juni 2016 einen Briten schwer verletzt zu haben. Sie sollen sich an einer Schlägerei im Vorfeld des Spiels zwischen Russland und England in Marseille beteiligt haben und zusammen mit mehreren Hooligans den 51-jährigen britischen Fan unter anderem mit einer Eisenstange angegriffen haben. Dieser erlitt neben Knochenbrüchen auch Verletzungen an Gehirn und Lunge. Zudem ist er seit dem Angriff halbseitig gelähmt.