Und weiter geht das Müll-Geschäft in Uttendorf

Die Unsicherheit in der Bevölkerung war groß, als in der Müllentsorgungsfirma in Uttendorf am Montag ein Großbrand ausbrach. „Wir haben viele besorgte Anrufe erhalten. Aber ich kann versichern, dass die Müllentsorgung ohne Probleme weiterläuft“, so der abfallrechtliche Geschäftsleiter Christoph Gassner.