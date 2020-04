Die Steirer errichten ein Corona-Denkmal

Der Schwarze Tod schwappte in den vergangenen Jahrhunderten mehrmals in bedrohlichen Wellen über unser Land. 1680 suchte die Epidemie Graz heim, Schulen wurden geschlossen, jene, die es sich leisten konnten, flüchteten aufs Land, viele, die bleiben mussten, fielen der Pest zum Opfer. Als die Seuche endlich von ihrem Schrecken eingebüßt hatte, errichtete die erleichterte Bevölkerung an vielen Orten Dankessäulen. Heute, 340 Jahre später, stehen diese imposanten Denkmäler noch -und erinnern in bedeutsamer Monumentalität an die Schrecknisse der damaligen Zeit.