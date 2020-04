Melitta produziert Atemmasken in Filtertüten-Form

Bis zu eine Million Masken pro Tag

In der ersten Produktionswoche vor Ostern habe das Unternehmen bereits rund eine Million Masken produziert, künftig können bis zu eine Million Masken pro Tag produziert werden. Das hänge davon ab, ob man genug Material bekomme. Später sollen auch die Werke in den USA und Brasilien auf die Maskenproduktion umstellen. In Planung sei außerdem die Herstellung von Masken, die den hohen Standards FFP2 und FFP3 entsprechen.