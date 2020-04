Co Sleeping - So sichern Sie Ihr Familienbett

Gerade in Familien mit Babys oder Kleinkindern ist es üblich, den Nachwuchs im elterlichen Bett schlafen zu lassen. Co Sleeping stärkt das Urvertrauen der Kinder und ist praktisch für stillende Mütter, da diese dann nicht mehr aufstehen müssen, um das Baby nachts zu stillen. Allerdings gibt auch einige Risiken für die Gesundheit von Kindern beim Co Sleeping. Welche Gefahren es gibt und wie sich diese reduzieren lassen, verrät der folgende Artikel.