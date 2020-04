Facebook startet neue App speziell für Verliebte

Laut dem Gesundheitsministerium, zählt das Sehen des Lebenspartners zur Deckung der „notwendigen Grundbedürfnisse“. Das gilt auch für Partner, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben. Führt man eine Fernbeziehung, sind jedoch gewisse Voraussetzungen zu beachten. Dennoch ist die „Liebe in Zeiten von Corona“ für viele Paare eine Herausforderung. Die Facebook-App „Tuned“ soll dabei nun helfen. Sie soll Liebespaaren einen privaten Online-Raum geben, in dem sie sich intim austauschen können.