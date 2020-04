Ferrari-Teamchef: F1-Saisonstart im Juli möglich

Die Formel 1 sollte mit Australien, Bahrain und Vietnam mittlerweile die ersten drei Rennen hinter sich haben. Am 19. April sollte Lauf 4 in China folgen. Doch in der Corona-Krise ist alles anders. Das weiß auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, dessen Heimatland Italien von der Pandemie besonders betroffen ist. Trotzdem blickt er optimistisch in die Zukunft, hält einen Saisonstart der Formel 1 im Juli für durchaus möglich. Vielleicht sogar in Österreich?