Luftballon aus Tirol fand Weg nach Norditalien

Durchwegs positive Reaktionen gab es seitens der Bevölkerung auf die Luftballoninitiative des Seniorenheimes Wörgl in Tirol, in der die Bewohner der Außenwelt Mut zusprachen und zum Durchhalten aufriefen. Leider gab es auch negative Stellungnahmen, die in ihrer Art meist weit unter der Gürtellinie formuliert waren. Die wohl netteste Rückmeldung kam aber aus Udine in Italien.