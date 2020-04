Vier Corona-Todesfälle allein am Dienstag

Die Gesundheitsbehörden im Land Salzburg haben am Dienstag vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Coronapandemie gemeldet. Im Uniklinikum verstarben ein 67-jähriger und ein 77-jähriger Mann und eine 79-jährige Frau, die Landeshauptstadt meldete eine 92-jährige Tote. Die Zahl der mit oder an einer Covid-19-Erkrankung in Salzburg gestorbenen Personen stieg damit auf 20.