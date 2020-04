Austro-Designer kommen mit Produktion kaum nach

Auch österreichische Modemanufakturen haben mittlerweile aus der Not eine Tugend gemacht und produzieren Mundschutz im großen Stil. Der Hemdenhersteller Gloriette kommt auf 10.000 Stück am Tag, die im Werk im burgenländischen Stegersbach produziert werden. Wobei die Herangehensweise an die Maskenproduktion durchaus akribisch war: Man setzte sich sogar mit Ärzten in Kontakt, um ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen, erzählte Geschäftsführer Peter Hofer. Besonders Augenmerk wurde auf die Ökologie des verwendeten Stoffes gelegt. „Die Gesichtsmasken hat man auf der Nase und am Mund. Die Inhaltsstoffe müssen für den Menschen ungefährlich sein.“