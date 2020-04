Russland legt Foto-Datenbank von Infizierten an

Rasante Ausbreitung in Russland

In Moskau leben Schätzungen zufolge mindestens 15 Millionen Menschen, für sie gelten seit Wochenbeginn drastische Ausgangsbeschränkungen. In Russland steigt die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus rasant an. Mit Stand Freitag wurden nach offiziellen Angaben landesweit rund 4150 Infizierte registriert, knapp 3000 davon leben in Moskau. 34 Menschen starben demnach an der Lungenkrankheit Covid-19.