Corona „kein Freibrief für digitale Überwachung“

Kritik an Ungarns Notstandsgesetz

Amnesty International veröffentlichte am Donnerstag zudem generelle Empfehlungen zum Umgang mit der Corona-Krise für Staaten in Europa. Darin werden die Staaten aufgefordert, sicherzustellen, dass ihre Reaktionen auf die Krise mit ihren internationalen und regionalen Menschenrechtsverpflichtungen im Einklang stehen. Explizit verwies die Menschenrechtsorganisation dabei auf die Situation in Ungarn.