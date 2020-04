Intensivbehandlung: Liegedauer ist Hauptproblem

„Schonende Vorgangsweise ist umso wichtiger“

Für die Beatmung werden die Patienten in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Sie bekommen also nichts mit. Was konkret geschieht, erklärt der erfahrene Arzt: „Eine besonders schonende Vorgangsweise ist umso wichtiger, als das neue Virus auch speziell das Lungengewebe schädigt.“ Mitunter sei zur Unterstützung der Einsatz einer sogenannten Herz-Lungen-Maschine oder Dialyse notwendig. Weiters werden zusätzlich antivirale Medikamente eingesetzt.