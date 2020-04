Corona-Krise in Österreich: Die aktuellen Zahlen

Zuletzt starben am Samstag zwei Männer im Alter von 92 und 85 Jahren in Salzburg im Zuge einer Coronavirus-Infektion. Außerdem vermeldete Wien drei weitere Todesopfer. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 94 und 76 Jahren sowie um eine 68-jährige Frau. In Oberösterreich starben am Samstag zwei Menschen im Alter von 77 und 73 Jahren, die mit dem Coronavirus infiziert war. Nähere Angaben zur Identität des Opfers sind noch nicht bekannt.