2 Wochen Quarantäne für Einreisende in Slowenien

In Slowenien wird ab Samstag für Einreisende bis auf einige Ausnahmen eine verpflichtende 14-tägige Quarantäne eingeführt, um so die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Quarantäne gilt für slowenische Staatsbürger und Ausländer, teilte die Regierung am Freitag mit. Wenn die Ausreise am selben Tag stattfindet, sind Pendler, im Güterverkehr Tätige und Durchreisende ausgenommen.